https://static.news.ru/photo/c34fcdfe-8323-11eb-b3e6-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ обстановку на Ближнем Востоке во время оперативного совещания. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. В нём приняли участие премьер Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководитель МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и другие первые лица государства.

Россия традиционно уделяет большое внимание этому региону мира. У нас там и интересов много, много друзей, партнёров. Это перспективный для развития наших внешнеэкономических связей регион, традиционно дружественный для нас, — цитирует Путина официальный сайт Кремля.

По словам президента, с докладами на эту тему выступят глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Также Путин рассчитывает очным образом огласить послание Федеральному собранию, а не пользоваться видеосвязью. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что многое зависит от эпидемиологической ситуации в стране. Ранее в СМИ появились новые возможные даты оглашения президентом послания парламенту. Сообщалось, что это может произойти 7–8 апреля. Представитель Кремля, однако, эту информацию опроверг. Песков заявил, что по-прежнему не может назвать точную дату.

Накануне NEWS.ru писал, что Владимир Путин начал готовиться к посланию Федеральному собранию. Об этом сообщил сам глава государства. О подготовке к обращению к парламенту российский лидер заявил на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. По его словам, предстоящее послание — одна из причин организации совещания.