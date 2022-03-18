Путин обсудил с Шольцем ход военной спецоперации на Украине

Украинская сторона хочет затянуть переговоры с Россией, выдвигая всё больше и больше нереалистичных предложении, заявил президент страны Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем. По словам президента, Россия готова продолжить «поиск развязок» в русле своих принципиальных подходов.

Владимир Путин изложил также оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей. Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая всё новые нереалистичные предложения. Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов, — говорится в сообщении.

Помимо этого, президент России обратил внимание канцлера ФРГ на ракетные удары украинцев по жилым кварталам Донецка и Макеевки. По словам президента, данные военные преступления остались незамеченными в западных странах.

Напомним, что ракетный удар, совершённый 14 марта по центру Донецка является военным преступлением, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он подчеркнул, что ракетная атака выступает очередным подтверждением «нацистской сути киевского режима».

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР уже установлены имена и фамилии всех ответственных за нанесение ракетного удара. В Кремле назвали произошедшее атакой на гражданское население.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту применения украинскими националистами при обстреле Донецка ракетного комплекса «Точка-У».