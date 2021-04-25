Путин обсудил с президентом Туркмении совместную борьбу с COVID

Президент РФ Владимир Путин обсудил со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым совместную борьбу двух государств с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств в ходе телефонного разговора пришли к выводу, что российско-туркменское стратегическое партнёрство развивается успешно.
В этой связи обсуждены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на дальнейшее укрепление взаимовыгодных торгово-экономических связей и совместную борьбу с коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении.
Кроме того, президенты затронули ход подготовки к шестому Каспийскому саммиту и второму Каспийскому экономическому форуму, запланированным в текущем году. Также Путин выразил соболезнования главе Туркмении в связи с кончиной отца.
Ранее президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которых они затронули тему Нагорного Карабаха.
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