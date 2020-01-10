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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что новый посол США Джон Салливан должен прибыть в Москву до конца января.

В ближайшие недели он приедет. Как я понимаю, до конца января в Москве он точно появится, — цитирует ТАСС Рябкова. Как писал NEWS.ru, ранее американский госсекретарь Майкл Помпео сообщил, что...