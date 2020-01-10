Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Ливии.
Состоялся телефонный разговор президента Владимира Путина с Абдель Фаттахом ас-Сиси. Продолжено обсуждение ситуации в Ливии — в том числе с учётом принятого в ходе визита Владимира Путина в Стамбул 8 января совместного заявления лидеров России и Турции, — говорится в сообщении.
Как ранее писал NEWS.ru, фельдмаршал ливийской армии Халифа Хафтар выступил против предложенного Россией и Турцией режима прекращения огня.
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