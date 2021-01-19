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Путин обсудил с президентом Боливии борьбу с COVID и поставки «Спутника V»

23:12, 19 января 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Боливии Луисом Арсе обсудил борьбу с распространением коронавируса, а также поставки вакцины российского производства «Спутник V».

Особое внимание уделено тематике сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности в сфере использования вакцин, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что президенты подчеркнули важность достигнутых в декабре 2020 года соглашений о поставках в южноамериканское государство российской вакцины «Спутник V», а также продолжения тесного взаимодействия в этой и других областях.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее президент Боливии Луис Арсе заявил, что страна покупает 5,2 млн доз российской вакцины против COVID-19 «Спутник V».

Как сообщал NEWS.ru, власти Мексики планируют закупить у России 7,4 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V» в период с января по март 2021 года. Об этом заявил министр иностранных дел страны Марсело Эбрарда.

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