Путин обсудил с премьером Японии борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1aa81fda-9058-11ea-97c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Политики разговаривали о борьбе с коронавирусом.

Кроме того, они подтвердили планы о расширении сотрудничества двух стран в медицинской сфере, в том числе в разработке медикаментов, говорится на сайте Кремля.

Стороны договорились продолжать контакты на различных уровнях по мере нормализации ситуации с COVID-19.

Как писал NEWS.ru, 5 мая Путин в ходе телефонного разговора обсудил борьбу с коронавирусом с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Белорусский лидер рассказал российскому коллеге о подготовке парада к 75-летию Победы и ситуации в Белоруссии в целом.