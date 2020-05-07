Путин обсудил с премьером Японии борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Политики разговаривали о борьбе с коронавирусом.
Кроме того, они подтвердили планы о расширении сотрудничества двух стран в медицинской сфере, в том числе в разработке медикаментов,
Стороны договорились продолжать контакты на различных уровнях по мере нормализации ситуации с COVID-19.
Как писал NEWS.ru, 5 мая Путин в ходе телефонного разговора обсудил борьбу с коронавирусом с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Белорусский лидер рассказал российскому коллеге о подготовке парада к 75-летию Победы и ситуации в Белоруссии в целом.
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