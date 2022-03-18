Путин обсудил с премьером Люксембурга ход переговоров России и Украины

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. В ходе разговора стороны обсудили ситуацию на Украине и в Донбассе в связи с проведением Москвой специальной военной операции. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер обратил внимание на непрекращающиеся удары украинских силовиков по Донецку, а также по другим городам ДНР и ЛНР, приводящие к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Ксавье Беттель информировал о контактах с руководителями Украины и ряда других государств. Владимир Путин изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских представителей, — говорится в сообщении.

Путин также подчеркнул неприемлемость военно-биологической деятельности США на Украине, представляющей опасность как для России, так и для всей Европы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее отметил, что у Украины осталась последняя возможность достойно выйти из конфликта с Россией. По его словам, подписание мирного договора позволит сохранить тысячи жизней. Если Киев упустит этот шанс, то вернуть его будет уже сложно.

Ранее прошло несколько раундов переговоров между Россией и Украиной. Первый состоялся 28 февраля в Гомельской области в Белоруссии и продолжался пять часов. Вторая встреча прошла в Беловежской Пуще 3 марта, а 7 марта делегации общались в Брестской области.

В настоящее время переговорщики общаются в формате видеосвязи.