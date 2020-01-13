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Один из создателей аркадной танковой онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров покинет пост директора по продукту компании Wargaming. По его словам, на такой шаг он решился ради развития своей «Партии прямой демократии».

Он работал в корпорации десять лет. Макаров отметил, что проанонсированное им движение вызвало интерес. Он получил множество откликов с «вменяемыми предложениями помочь». Поэтому он и намерен сменить род деятельности, чтобы...