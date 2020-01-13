Глава РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры обсудили сотрудничество двух держав, а также ситуацию в Персидском заливе и Ливии.
При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня обозначен принципиальный настрой на дальнейшее развитие российско-индийского особо привилегированного стратегического партнёрства, — пишет РИА Новости.
Накануне Путин обсудил ситуацию в Ливии с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.
Отмечается особая важность соблюдения сторонами режима прекращения огня. Его объявили 12 января 2020 года. Милан и Москва выразили готовность содействовать организации международной конференции по Ливии.
NEWS.ru сообщал ранее, что Путин заявил о готовности провести переговоры с противоборствующими сторонами в Ливии, после того как будет прекращён огонь.