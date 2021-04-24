Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

https://static.news.ru/photo/022c3e96-a4e8-11eb-a983-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которых они затронули тему Нагорного Карабаха. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной, — отмечается в сообщении.

Также Путин и Пашинян обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.

Кроме того, армянский премьер сообщил о развитии внутриполитической ситуации в республике в связи с назначенными на июнь внеочередными парламентскими выборами.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку через международный суд потребует от Еревана возместить ущерб, нанесённый Нагорному Карабаху за годы, пока территория находилась под контролем Армении. По его словам, главная задача сейчас — максимально точно и полно оценить урон.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между двумя республиками, которые стали продолжением многолетнего территориального спора. В ночь на 10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа, армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.