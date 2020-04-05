Путин обсудил с Пашиняном меры по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию, связанную с распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19, и предпринимаемые меры по борьбе с угрозой. Политики пообщались по телефону, проинформировала пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе армянской стороны,
В диалоге также были затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия по линии Евразийского экономического союза. Помимо этого, был согласован график предстоящих контактов.
Ранее, как писал NEWS.ru, председатель российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что президент планирует в ближайшие дни провести селекторное совещание с губернаторами регионов по ситуации с коронавирусом.
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