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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров не понял, зачем Киеву выходить из «нормандского формата» переговоров по Донбассу. Он считает, что после выхода вопрос «будет решаться более радикально».

Абсолютно непонятна причина, по которой Украина должна выходить из «нормандского формата». В случае выхода ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно, — сказал RT Джабаров. Сенатор пояснил, что ему не...