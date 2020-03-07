Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым обсудил его предстоящий рабочий визит в Москву и ситуацию в Сирии.
Затрагивалась также тематика урегулирования сирийского кризиса, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Как писал NEWS.ru, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев приехал с визитом в Казахстан 5 марта. Там он встретился с руководством страны и обсудил ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в сфере безопасности, а также процесс сирийского урегулирования.