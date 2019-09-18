https://static.news.ru/photo/175ec794-da04-11e9-ac83-fa163e074e61_660.jpg Встреча Владимира Путина с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом. Стороны обсудили атаку на нефтеперерабатывающие предприятия королевства.

Владимир Путин выразил озабоченность на этот счёт и высказался за проведение тщательного и объективного расследования произошедшего, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Саудовские НПЗ были атакованы в ночь на 14 сентября. На территории завода Saudi Aramco произошёл взрыв, а также были слышны выстрелы. Являющаяся крупнейшим экспортёром нефти страна почти вдвое сократила поставки после нападения.

Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена. Они утверждали, что атаковали НПЗ с помощью беспилотников.

Между тем в США уверены, что атака на НПЗ была произведена крылатыми ракетами из Тегерана, писал News.ru.