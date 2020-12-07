Путин обсудил с Меркель ситуацию в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/5aebefc0-3889-11eb-a7f4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе.

Стороны выразили готовность продолжать сотрудничество в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Подробно обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Владимир Путин информировал о предпринятых посреднических усилиях с целью прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев, развернутых по просьбе Баку и Еревана вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, — отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

Стороны подчеркнули успешность договорённостей между лидерами РФ, Азербайджана и Армении от 10 ноября, которые позволили добиться прекращения боевых действий в регионе.

Как писал ранее NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что конфликт в Нагорном Карабахе пока только выходит из горячей фазы. Он отметил, что Россия направит дополнительные средства в Международный комитет Красного Креста, сотрудники и волонтёры которого принимают активное участие в помощи местному населению в зоне конфликта.

В ночь на 10 ноября Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.