Путин обсудил с Макроном ситуацию на белорусско-польской границе

Президент Владимир Путин поговорил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, говорится на сайте Кремля. Политики обсудили ситуацию, возникшую на границе Польши и Белоруссии.

Российский глава рассказал французскому лидеру о своих контактах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по этому вопросу. Также он заявил о жёстком обращении польских пограничников с беженцами.

Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии, — говорится в сообщении.

Также главы государств высказали неудовлетворение отсутствием подвижек в урегулировании ситуации на Украине и ухудшением ситуации в Донбассе. Путин заявил о провокационном характере проводимых США и их союзниками учений в Чёрном море. По его словам, это повышает напряжённость между РФ и НАТО.

Кроме того, политики обсудили урегулирование в Карабахе, прошедшую в Париже Международную конференцию по Ливии, коронавирус и заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности 12 ноября.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Полиция Польши заявила, что белорусские силовики не позволяют беженцам покинуть приграничную территорию. По последним данным, у КПП в Кузнице скопилось порядка 3,5 тысячи мигрантов. Власти Польши считают, что они покинули свой прежний лагерь и прибыли к погранпереходу, подогреваемые слухами о его открытии.