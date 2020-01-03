https://static.news.ru/photo/f34eedc0-2e36-11ea-b19e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров обсудили гибель главы сил специального назначения «Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

По словам российского лидера, действия США могут серьёзно обострить ситуацию в регионе.

Также два лидера выступили за мирное разрешение кризиса в Ливии и поддержали политико-дипломатические усилия по данному вопросу.

Помимо этого, Путин и Макрон уделили внимание выполнению российско-турецких договорённостей, подчеркнув важность продолжения совместной борьбы с терроризмом.

Во время переговоров президенты РФ и Франции коснулись темы обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом, а также заключению «пакетной» сделки по транзиту газа.

Как писал NEWS.ru, ранее в Министерстве иностранных дел Турции заявили, что воздушная операция США против Сулеймани усилит нестабильность на Ближнем Востоке. В ведомстве подчеркнули, что турецкая сторона обеспокоена ростом напряжённости между Соединёнными Штатами и Ираном.