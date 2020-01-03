Президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров обсудили гибель главы сил специального назначения «Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
По словам российского лидера, действия США могут серьёзно обострить ситуацию в регионе.
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Помимо этого, Путин и Макрон уделили внимание выполнению российско-турецких договорённостей, подчеркнув важность продолжения совместной борьбы с терроризмом.
Во время переговоров президенты РФ и Франции коснулись темы обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом, а также заключению «пакетной» сделки по транзиту газа.
Как писал NEWS.ru, ранее в Министерстве иностранных дел Турции заявили, что воздушная операция США против Сулеймани усилит нестабильность на Ближнем Востоке. В ведомстве подчеркнули, что турецкая сторона обеспокоена ростом напряжённости между Соединёнными Штатами и Ираном.
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