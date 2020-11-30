Путин обсудил с лидером Узбекистана использование вакцины от COVID-19

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Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым проблемы борьбы с распространением COVID-19 и использование разработанной в РФ вакцины.

Беседа глав государств состоялась по телефону, по инициативе Ташкента. Президенты затронули вопросы двусторонней и региональной повестки дня, подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с акцентом на расширение торгово-экономических связей.

Кроме того, Путин и Мирзиёев обсудили подготовку к заседанию Совета глав государств-участников СНГ. Оно должно состояться в декабре под председательством Узбекистана, сообщается на сайте Кремля.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами, на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.

Ранее NEWS.ru писал, что в Евросоюзе заявили о невозможности применения вакцины «Спутник V» на территории сообщества за исключением Венгрии. При этом подчеркнули, что Будапешт сам будет нести ответственность за решение о вакцинации населения российским препаратом. ЕС предпочитает, чтобы вакцины, которые предлагаются гражданам стран союза, получали одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).