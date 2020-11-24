Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе, Ливии и Сирии

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Российский президент Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсудили Нагорный Карабах, Сирию и Ливию.

Наш президент заявил в ходе разговора с Путиным, что в рамках шагов, принятых для обеспечения решения кризиса в Карабахе и стабильности в регионе, необходимо, чтобы совместный центр мониторинга, который будет создан вместе с Россией, начал работу как можно быстрее, — цитирует РИА Новости канцелярию президента Турции.

Эрдоган подчеркнул, что Армения не должна уклоняться от своих обязанностей во время реализации соглашения. Также политик заявил, что Москва и Анкара должны предпринять шаги для прекращения конфликта в Сирии.

Как писал NEWS.ru, ранее политики провели телефонный разговор 10 ноября. Они обсудили трёхстороннее соглашение по урегулированию конфликта в Карабахе, а также договорились о взаимодействии по реализации предусмотренных соглашением мер.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.