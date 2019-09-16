Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом сирийский кризис, включая ситуацию в Идлибской зоне деэскалации.
Подробно говорили о сирийском кризисе и о путях его урегулирования, — сказал политик, его слова транслировались в эфире телеканала «Россия 24».
Кроме того, лидеры двух стран разговаривали о двустороннем сотрудничестве по всем направлениям.
Ранее News.ru писал, что боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) не позволяют мирным жителям сирийской провинции Идлиб покинуть территории, подконтрольные радикалам. Гуманитарный коридор «Абу-Духур» около одноимённого населённого пункта готов принять беженцев.