https://static.news.ru/photo/785fd27c-d88d-11e9-9211-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом сирийский кризис, включая ситуацию в Идлибской зоне деэскалации.

Подробно говорили о сирийском кризисе и о путях его урегулирования, — сказал политик, его слова транслировались в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, лидеры двух стран разговаривали о двустороннем сотрудничестве по всем направлениям.

Ранее News.ru писал, что боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) не позволяют мирным жителям сирийской провинции Идлиб покинуть территории, подконтрольные радикалам. Гуманитарный коридор «Абу-Духур» около одноимённого населённого пункта готов принять беженцев.