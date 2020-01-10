Фото: Gwendoline Le Goff/www.imago-images.de/Global Look Press

В субботу, 11 января, в Москве начались переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Лидеры двух государств планируют обсудить несколько внешнеполитических тем, в числе которых обстановка на Ближнем Востоке на фоне обострения конфликта США и Ирана, обстановка в Ливии и Сирии. Также Путин и...