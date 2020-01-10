Тамим Бен Хамад Аль Тани Тамим Бен Хамад Аль Тани Фото: Gwendoline Le Goff/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре обсудили Ливию и условились о дальнейших личных контактах.

Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации в Ливии с учётом российско-турецких договорённостей, — говорится в сообщении Кремля.

Лидеры сошлись во мнении о необходимости прекращения боевых действий и запуске мирного урегулирования конфликта в Ливии.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин провёл телефонные переговоры с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси по поводу ситуации в Ливии.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях