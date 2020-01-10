Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре обсудили Ливию и условились о дальнейших личных контактах.
Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации в Ливии с учётом российско-турецких договорённостей, —
говоритсяв сообщении Кремля.
Лидеры сошлись во мнении о необходимости прекращения боевых действий и запуске мирного урегулирования конфликта в Ливии.
Как писал NEWS.ru, ранее Путин провёл телефонные переговоры с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси по поводу ситуации в Ливии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен