Путин обсудил с членами Совбеза работу российских миротворцев в Карабахе

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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ работу российских миротворцев и гуманитарной миссии в регионе Нагорного Карабаха, а также вопросы борьбы с киберпреступностью. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Основная тема совещания — повышение эффективности борьбы с преступлениями в сфере компьютерной безопасности. Состоялся также разговор о деятельности российских миротворцев и о работе гуманитарной миссии в Карабахе, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Песков добавил, что Путин проинформировал участников Совета безопасности о состоявшихся телефонных разговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин во время всего процесса урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе поддерживает связь с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны по телефону ведут интенсивный диалог по вопросам мирного разрешения ситуации в регионе.

Ранее Пашинян заявил , что два раза в течение часа созванивался с президентом России Владимиром Путиным и обсуждал с ним ситуацию на территории Нагорного Карабаха.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.