Путин обсудил с министрами работу оборонной промышленности в кризис

Президент Владимир Путин провёл совещание о мерах поддержки оборонно-промышленного комплекса России,
По словам чиновника, Путин в режиме видеоконференции обсудил с министрами, главами регионов и руководителями предприятий ОПК обеспечение безопасности страны и национальных интересов в сложившихся условиях.
Президент призвал найти баланс между введением ограничений по коронавирусу и обеспечением «устойчивой, ритмичной работы» значимых предприятий, включая оборонные.
Как писал NEWS.ru, с 28 марта в стране заработал режим самоизоляции — закрылись развлекательные заведения, большинство магазинов, компании по возможности перешли на удалённый режим работы. Ограничения введены из-за вспышки коронавируса.
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