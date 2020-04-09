Путин обсудил с министрами работу оборонной промышленности в кризис

https://static.news.ru/photo/d8460ce8-7a80-11ea-b9ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Президент Владимир Путин провёл совещание о мерах поддержки оборонно-промышленного комплекса России, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По словам чиновника, Путин в режиме видеоконференции обсудил с министрами, главами регионов и руководителями предприятий ОПК обеспечение безопасности страны и национальных интересов в сложившихся условиях.

Президент призвал найти баланс между введением ограничений по коронавирусу и обеспечением «устойчивой, ритмичной работы» значимых предприятий, включая оборонные.

Как писал NEWS.ru, с 28 марта в стране заработал режим самоизоляции — закрылись развлекательные заведения, большинство магазинов, компании по возможности перешли на удалённый режим работы. Ограничения введены из-за вспышки коронавируса.