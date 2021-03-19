Путин обсудил отношения с США с Совбезом РФ

https://static.news.ru/photo/21e96ab8-889d-11eb-a913-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России обсудил российско-американские отношения. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Затрагивались актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе, конечно же, и российско-американские отношения, — цитирует ТАСС Пескова.

По словам представителя Кремля, основной темой совещания президента с Совбезом была борьба с организованной преступностью, доклад на эту тему сделали руководители МВД и ФСБ РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее Дмитрий Песков прокомментировал высказывания экспертов о возможности новой холодной войны с США. Он отметил, что в Кремле надеются на лучшее, однако готовы и к неприятному повороту событий. Он отметил, что несмотря на заявления США, российский лидер Владимир Путин всё равно настроен продолжать диалог с зарубежными коллегами. По словам Пескова, это в интересах не только двух стран, но и всего мира.

Ранее Путин обратился к своему американскому коллеге Джо Байдену и предложил ему провести разговор в прямом эфире. Это произошло после того, как в интервью СМИ Байден назвал Путина «убийцей». Путин прокомментировал заявление своего американского коллеги, пожелал Байдену здоровья, отметив, что говорит это без иронии, и подчеркнул: «кто обзывается — тот сам так называется».