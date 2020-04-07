Политика

Путин обсудил борьбу с коронавирусом с премьером Эфиопии

12:43, 07 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин и премьер Эфиопии Абий Ахмед в телефонном разговоре обсудили проблему распространения коронавируса в мире.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, переговоры состоялись по инициативе эфиопской стороны.

При обсуждении стороны отметили важность активизации усилий всего международного сообщества, в том числе по линии МВФ и Всемирного банка, по борьбе с этой инфекцией.

Кроме того, Путин и Ахмед обсудили вопросы развития двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что представители Африканского союза считают, что из-за коронавируса 20 млн жителей Африки потеряют рабочие места. По прогнозам, государства Африки потратят на противодействие коронавирусу $130 млрд, общие торговые потери будут равняться $270 млрд, писал NEWS.ru.

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