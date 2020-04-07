Путин обсудил борьбу с коронавирусом с премьером Эфиопии

Президент России Владимир Путин и премьер Эфиопии Абий Ахмед в телефонном разговоре обсудили проблему распространения коронавируса в мире.
Как
При обсуждении стороны отметили важность активизации усилий всего международного сообщества, в том числе по линии МВФ и Всемирного банка, по борьбе с этой инфекцией.
Кроме того, Путин и Ахмед обсудили вопросы развития двусторонних отношений.
Ранее сообщалось, что представители Африканского союза считают, что из-за коронавируса 20 млн жителей Африки потеряют рабочие места. По прогнозам, государства Африки потратят на противодействие коронавирусу $130 млрд, общие торговые потери будут равняться $270 млрд, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники