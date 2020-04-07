Путин обсудил борьбу с коронавирусом с премьером Эфиопии

https://static.news.ru/photo/54c30b76-78b6-11ea-9d62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин и премьер Эфиопии Абий Ахмед в телефонном разговоре обсудили проблему распространения коронавируса в мире.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, переговоры состоялись по инициативе эфиопской стороны.

При обсуждении стороны отметили важность активизации усилий всего международного сообщества, в том числе по линии МВФ и Всемирного банка, по борьбе с этой инфекцией.

Кроме того, Путин и Ахмед обсудили вопросы развития двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что представители Африканского союза считают, что из-за коронавируса 20 млн жителей Африки потеряют рабочие места. По прогнозам, государства Африки потратят на противодействие коронавирусу $130 млрд, общие торговые потери будут равняться $270 млрд, писал NEWS.ru.