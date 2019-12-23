https://static.news.ru/photo/4c668cd2-2569-11ea-9e19-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января.

Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года, — цитирует РИА Новости Пескова.

На вопрос журналистов, почему Путин выбрал именно этот день, Песков ответил, что президент имеет право выступить с посланием, «когда сочтёт нужным».

Как писал News.ru, Владимир Путин откроет движение по железнодорожной части Крымского моста 23 декабря. В ходе поездки глава государства пообщается с рабочими-мостовиками, руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России. В этот же день намечен визит Путина в Республику Адыгея. Там глава государства посетит аграрное предприятие «Зелёный Дом» и проведёт совещание по вопросам развития сельского хозяйства.