Путин о вмешательстве извне в постсоветское пространство: это как граната

https://static.news.ru/photo/56ecc73a-4060-11eb-b09e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию на постсоветском пространстве. По его словам, вмешательство извне — «как взрывное устройство или граната».

Такое заявление он сделал, комментируя политическую ситуацию в Белоруссии.

Как бы тяжело, трудно и даже долго это не происходило — это должно созреть внутри общества. Всё, что вброшено извне, работает не как успокоительное, а как взрывное устройство, как граната — не помогает никогда, — подчеркнул он.

Путин уточнил, что необходимо «просто набраться терпения и подождать», а также помочь всем политическим силам не конфликтовать друг с другом, а настроить их на позитивный диалог, который был бы направлен на защиту интересов граждан.

Он также анонсировал мероприятие в рамках СНГ , которое, по его мнению, будет своевременным, полезным. Оно состоится в завершение 2020 года мы это делаем. Сейчас прорабатываются вопросы, которые необходимо обсудить в первоочередном порядке.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер заявил, что поддержку белорусской оппозиции оказывают зарубежные силы. По его словам, из-за границы «никогда ничего хорошего не получается», белорусскому народу нужно предоставить возможность самому решить свои вопросы.