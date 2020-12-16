Путин о вмешательстве извне в постсоветское пространство: это как граната

Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию на постсоветском пространстве. По его словам, вмешательство извне — «как взрывное устройство или граната».
Такое заявление он сделал, комментируя политическую ситуацию в Белоруссии.
Как бы тяжело, трудно и даже долго это не происходило — это должно созреть внутри общества. Всё, что вброшено извне, работает не как успокоительное, а как взрывное устройство, как граната — не помогает никогда, — подчеркнул он.
Путин уточнил, что необходимо «просто набраться терпения и подождать», а также помочь всем политическим силам не конфликтовать друг с другом, а настроить их на позитивный диалог, который был бы направлен на защиту интересов граждан.
Он также анонсировал мероприятие в рамках
Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер заявил, что поддержку белорусской оппозиции оказывают зарубежные силы. По его словам, из-за границы «никогда ничего хорошего не получается», белорусскому народу нужно предоставить возможность самому решить свои вопросы.