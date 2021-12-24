Путин: нужно, чтобы молодёжь не «заболевала Интернетом»

Президент России Владимир Путин, отвечая на заданный в рамках ежегодной пресс-конференции вопрос о том, считает ли он, что молодое поколение деградирует, отметил, что важно сделать так, чтобы создавался полезный контент и образование строилось в игровой форме.

Дети всегда лучше и умнее родителей, это очевидный факт. Идёт накопление информации. Человек не только бегает быстрее и прыгает выше, а думает креативнее. Сейчас всё образование основано на играх, и все возможности должны быть использованы, — ответил глава государства.

Он также подчеркнул, что главное, к чему необходимо стремиться, — чтобы дети не подменяли реальную жизнь виртуальной.

Вопрос не в этом, а в том, чтобы создавался полезный контент, чтобы молодые люди «не заболевали» Интернетом, чтобы не подменяли реальную жизнь сидением в Сети, чтобы было движение, занимались спортом, посещали музеи, — считает Путин.

Соцсети, по мнению российского лидера, должны дополнять реальную жизнь, а не уводить людей в виртуальный мир.