Путин: невозможно предсказать действия российских военных в Донбассе

Россия пока не отправляла военных в Донбасс, сообщил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, как далеко могут зайти миротворцы в регионе. Он добавил, что невозможно предсказать ход событий в регионе, если туда войдут российские военные.

Я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь, — сказал он.

Он добавил, что нельзя предположить развитие хода событий при вводе российских военных в Донбасс.

Предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, — добавил президент.

Путин также предположил, говоря о военном взаимодействии с ДНР и ЛНР, что добро «предполагает возможность себя защищать».

Что касается вопроса — можно ли и нужно ли все вопросы решать с помощью силы или оставаться на стороне добра... Ну а почему вы думаете, что добро должно быть бессильным всегда? — поинтересовался президент.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Путин с главой ЛНР Пасечником заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С главой ДНР Пушилиным был подписан аналогичный документ.