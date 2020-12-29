Песков: Путин не в курсе претензий ФСИН к Навальному

https://static.news.ru/photo/870d89a4-49bb-11eb-a44b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин не осведомлён о претензиях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) к оппозиционеру Алексею Навальному. С таким утверждением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, «ФСИН выполняет свою работу» и для этого не требуется одобрение или личная санкция президента.

Если вы думаете, что он (Путин. — NEWS.ru) вчера узнал о требовании ФСИН, то я не исключаю, что вы ошибаетесь. Повестка дня достаточно обширная, достаточно напряжённая — рабочая повестка дня, — цитирует Пескова РИА Новости.

Накануне во ФСИН заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обратило внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité, из которой следует что Навального выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни». В этой связи ему и его адвокату направили требование о необходимости явки в инспекцию.

В ответ на это пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш напомнила, что политик находится в Германии и не может прибыть в московскую уголовную инспекцию утром 29 декабря. Она выразила уверенность, что в ведомстве пытаются запрыгнуть «в последний вагон», так как испытательный срок по делу «Ив Роше» у оппозиционера заканчивается 30 декабря.

Сам политик при этом напомнил, что выиграл у российских властей в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Как отметил Навальный, «суд постановил, что даже предмета преступления нет, то есть дело полностью сфабриковано». Он подчеркнул, что Минюст РФ выплатил ему компенсацию по постановлению ЕСПЧ, однако ФСИН продолжает считать его условно осуждённым.

Кроме того, обратил внимание оппозиционер, в статье Lancet фамилия Навальный не упоминается ни разу, так как материал медицинского издания обезличенно пишет про 44-летнего мужчину, отравленного боевым химическим оружием, приводя аспекты диагностики и лечения. Таким образом, сделал вывод политик, ФСИН фактически ассоциировала его с описанным в журнале случаем, признав на государственном уровне покушение с помощью вещества класса «Новичок». В таком случае, добавил он, по факту отравления должно быть возбуждено уголовное дело, однако его нет.

20 августа во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию. В Россию оппозиционер хочет вернуться после полного восстановления.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе, заявляя, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Ранее, как писал NEWS.ru, Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.

По его словам, эти люди летали за ним во всех поездках по России. Некоторые передвигались на тех же самолётах, некоторые вылетали раньше. По версии политика, решение о его убийстве было принято после его объявления о намерении баллотироваться на пост президента в 2016 году.