https://static.news.ru/photo/ffa6d38a-27f6-11ea-ba24-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1962 года. Следующее мероприятие запланировано на февраль 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров и его японский коллега Тосимицу Мотэги могут продолжить диалог по вопросу о мирном договоре на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, сообщили в пресс-службе японского ведомства. Переговоры министров иностранных дел России и Японии прошли в Москве 19 декабря.