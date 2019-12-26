Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков,
Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1962 года. Следующее мероприятие запланировано на февраль 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров и его японский коллега Тосимицу Мотэги могут продолжить диалог по вопросу о мирном договоре на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, сообщили в пресс-службе японского ведомства. Переговоры министров иностранных дел России и Японии прошли в Москве 19 декабря.
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