https://static.news.ru/photo/ff6b948e-5ec7-11ea-9956-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин не планирует обсуждать вопрос о досрочных выборах в Госдуму с главами фракций.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В повестке дня такого вопроса нет, тема никогда не звучала и никем не ставилась, — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что обсуждение будет зависеть от тех, кто «будет говорить» (из участников встречи — прим. NEWS.ru).

Ранее Песков отказался комментировать информацию о досрочных выборах в Госдуму РФ. По его словам, в СМИ таких «неподтверждённых» данных становится всё больше, писал NEWS.ru.