Президент РФ Владимир Путин не планирует обсуждать вопрос о досрочных выборах в Госдуму с главами фракций.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В повестке дня такого вопроса нет, тема никогда не звучала и никем не ставилась, — сказал представитель Кремля.
Он также добавил, что обсуждение будет зависеть от тех, кто «будет говорить» (из участников встречи — прим. NEWS.ru).
Ранее Песков отказался комментировать информацию о досрочных выборах в Госдуму РФ. По его словам, в СМИ таких «неподтверждённых» данных становится всё больше, писал NEWS.ru.
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