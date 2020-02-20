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К чувству собственного национального самосознания населения Украины стоит относиться с уважением, однако при этом нельзя забывать об общих корнях. Об этом в разговоре с журналистами сообщил президент России Владимир Путин.

Национальный лидер заявил, что в случае если у значительной части украинского населения сложилось особое национальное самосознание, к этому нужно уважительно относиться. Следует исходить из реалий, но не забывать, кто мы...