Президент РФ Владимир Путин заявил, что не смотрел сериал «Слуга народа» с украинским лидером Владимиром Зеленским в главной роли.
Кроме того, Путин добавил, что ничего не знает о главном герое картины Василии Голобородько,
«Слуга народа» снят студией «Квартал 95», которую образовала команда КВН. Зеленский был капитаном команды.
Как ранее писал NEWs.ru, депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский вынуждает страну жить «в режиме студии „Квартал 95“».
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