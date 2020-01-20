https://static.news.ru/photo/be0c68e2-3b9a-11ea-a04c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о поправке к Конституции РФ, который внес в понедельник в Госдуму президент РФ Владимир Путин, предусматривает общероссийское голосование по изменениям в Основной закон, но не раскрывает его детали.



Текст поправок опубликован в базе Госдумы. Голосованию посвящена статья 2 документа. Она сформулирована следующим образом: «Закон РФ о поправке к Конституции РФ „О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти“ выносится на общероссийское голосование». Других подробностей об общероссийском голосовании документ не содержит.

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева заявила, что голосование по поправкам в Конституцию могут провести с учётом опыта выборов президента РФ.

При этом в Кремле считают, что эта процедура не обязательна, так как правки не касаются основных положений Конституции. Однако Путин, как объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, решил всё же посоветоваться с гражданами. Уже известно, что механизм голосования по предложенным изменениям будет оформлен отдельным законом или одной из статей.

По мнению движения в защиту прав избирателей «Голос», результаты голосования могут выявить волеизъявление граждан только в том случае, если будут соблюдены четыре принципа. Во-первых, если оно пройдёт в форме референдума. Во-вторых, перед этим состоится содержательная общественная дискуссия. В-третьих, каждая поправка будет вынесена на отдельное голосование. И в-четвёртых, если такому голосованию будет предшествовать заблаговременное принятие на уровне закона ясных и устойчивых правил его проведения.