https://static.news.ru/photo/35a6a096-636b-11ea-9cc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин не согласен с тем, что у США могут быть особые права на международной арене.

Глава России напомнил, что бывший американский лидер Барак Обама озвучил именно такое мнение.

Он уже сказал, что американцы — это особая нация, у них особые права, эксклюзивные, чуть ли не на весь мир. Я с этим не могу согласиться, — подчеркнул Путин.

По его словам, «господ всех создал одинаковыми с одинаковыми правами», и поэтому нельзя говорить о том, что кто-то занимает особое положение, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин охарактеризовал нынешние отношения между Москвой и Вашингтоном. По словам российского лидера, их можно оценить «между двойкой и тройкой, но ближе к тройке».