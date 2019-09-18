https://static.news.ru/photo/9f44818c-da34-11e9-9d0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amr Nabil/AP Photo/TASS

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с министром обороны Саудовской Аравии не предлагал Эр-Рияду помощи в расследовании атак на НПЗ королевства. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, озвучивал ли Путин такое предложение, Песков сказал: «Нет», передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что между главой России и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом состоялись телефонные переговоры, в ходе которых Путин выразил обеспокоенность случившимся.

Саудовские НПЗ были атакованы в ночь на 14 сентября. На территории завода Saudi Aramco произошёл взрыв, а также были слышны выстрелы. Являющаяся крупнейшим экспортёром нефти страна почти вдвое сократила поставки после нападения.

Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена. Они утверждали, что атаковали НПЗ с помощью беспилотников.

Между тем в США уверены, что атака на НПЗ была произведена крылатыми ракетами из Тегерана, писал News.ru.