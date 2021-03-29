Путин не позволит США говорить с Россией с позиции силы

https://static.news.ru/photo/af7d3daa-25bf-11eb-a3d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Россия не позволит американцам говорить с собой с позиции силы. Президент Владимир Путин этого не допустит, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях, но никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно, — сказал он в интервью изданию «Аргументы и факты».

Так он прокомментировал вероятность полного разрыва российско-американских отношений.

Также Песков отметил, что именно американская сторона как мантру повторяет, что будет со всеми говорить только с позиции силы. Однако Путин и другие первые лица России не доставят американцам такого удовольствия. Как и любым другим государствам. Это исключено, резюмировал пресс-секретарь президента.

При этом у Белого дома и Кремля действительно есть общие темы для диалога: это и стратегическая стабильность, и контроль над вооружениями, и урегулирование региональных конфликтов. Это касается тех конфликтов, где США могут иметь «какое-то прикладное значение».

Например, Москва готова обсуждать с США вопрос СВПД (совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану).

Ранее NEWS.ru писал, что власти России и Белоруссии обсуждают максимальную интеграцию, но о полном объединении двух государств речи не идёт. Об этом также завёл разговор пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью.