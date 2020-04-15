Песков рассказал, где Путин встретит Пасху

https://static.news.ru/photo/d8536f56-8164-11ea-8e3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава российского государства Владимир Путин не примет участия в пасхальной службе в храме Христа Спасителя, он «поставит свечку в часовне» на территории своей резиденции в Ново-Огарёво.

В храм президент не пойдёт и останется дома. Он сейчас живёт и работает в государственной резиденции Ново-Огарёво, — цитирует ТАСС Пескова.

По словам Пескова, президент и патриарх обязательно обменяются поздравлениями по случаю Пасхи.

Как писал NEWS.ru, патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Пасху возглавит службу, которая пройдёт в храме Христа Спасителя. Он совершит крестный ход, пасхальную заутреню и божественную литургию в кафедральном соборном храме. Фонд Андрея Первозванного 18 апреля доставит благодатный огонь к патриаршему богослужению.

Службы в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан. Таковы требования санитарных властей столицы из-за пандемии коронавируса.