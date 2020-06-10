Путин не поедет на освящение главного храма Вооружённых сил РФ

https://static.news.ru/photo/565d91f0-ab19-11ea-8bed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин не планирует присутствовать на освящении главного храма Вооружённых сил РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Речь идёт о возведённом в подмосковном парке «Патриот» соборе в честь Воскресения Христова.

Церемония освящения перенесена, по данным источников ТАСС, с 22 июня на 14 июня. Песков заявил агентству, что в указанную дату Путин там не появится.

Новую церковь построили в русско-византийском стиле. Её интерьеры украсили мозаичными панно с вехами истории России. Сначала планировалось, что на одной из мозаик будет изображён Владимир Путин и другие современные чиновники и политики: министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.

Панно с ними уже начали собирать, но после высказывания президента о том, что его личность увековечивать таким образом пока рано, от задумки отказались. Был создан новый эскиз мозаики. Вместо первых лиц государства там изобразили монахов с иконой Корсунской Богоматери, писал NEWS.ru.