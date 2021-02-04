Путин не планирует встречу с приехавшим в Москву главой дипмиссии ЕС

https://static.news.ru/photo/309038fc-66d4-11eb-a116-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречаться к главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, который приехал с визитом в Москву, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встречи с Путиным не планируется. Вы знаете, что господин Боррель является собеседником министра иностранных дел Лаврова, и именно с ним будут вестись переговоры, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 4 февраля приедет в Москву с первым визитом после того, как занял эту должность в декабре 2019 года. В последний раз он посещал Россию в 2017 году.

В рамках его визита запланирована встреча с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Стороны планируют обсудить вопросы борьбы с пандемией COVID-19, ситуацию на Украине и отношения с Ираном.

Вы знаете, что совсем недавно президент Путин давал оценку отношениям между Москвой и Брюсселем, высказывал сожаление в связи с тем, что эти отношения находятся в досадном положении в плане того, что они, по сути, в замороженном состоянии, причём Россия не была инициатором этой заморозки. И, конечно, мы желали бы всё-таки разблокирования нашего диалога, многогранного диалога между Москвой и Брюсселем, в том числе чтобы открыто и откровенно обсуждать все имеющиеся разногласия, коих немало, — добавил Песков.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД РФ не планирует помогать команде Борреля организовывать визит в колонию, где отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный.

Боррель высказывал мнение, что приговор Навальному противоречит международным обязательствам России в области верховенства закона и фундаментальных свобод. Политик считает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал дело «Ив Роше» необоснованным. Боррель заявил, что оппозиционера необходимо немедленно освободить.