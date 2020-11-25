Путин не планирует в ближайшее время говорить с Зеленским

https://static.news.ru/photo/6ff7920c-2f06-11eb-9cf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует проводить переговоры по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом в среду, 25 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представители СМИ спросили его, возможен ли в ближайшее время разговор между президентами. Песков ответил, что в планах у Путина такого разговора пока что не значится.

По словам пресс-секретаря Путина, Кремль не занимается анонсированием конкретных переговоров российского лидера. А по поводу возможного диалога по телефону с Зеленским он сказал следующее.

При необходимости такой разговор очень легко может быть согласован через имеющиеся каналы общения, — цитирует Пескова ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, представитель Кремля прокомментировал информацию о поездке Путина в город Тобольск Тюменской области, который уже украшают к этому возможному посещению. Песков заявил, что наработанные меры по защите от коронавируса позволяют президенту России вернуться к более активному графику командировок по стране.