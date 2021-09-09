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Путин прокомментировал своё участие в предстоящей Генеральной Ассамблее ООН

12:41, 09 сентября 2021
Путин прокомментировал своё участие в предстоящей Генеральной Ассамблее ООН Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует участвовать в предстоящей Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщают РИА Новости.

Президент не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее ООН, — признался Песков.

Семьдесят шестая сессия Генассамблеи ООН откроется 14 сентября, при этом важнейшее внешнеполитическое событие года — неделя высокого уровня сессии ГА ООН — пройдет с 21 по 27 сентября. Прошлое заседание проходило в гибридном формате: главы государств-участников выступали с видеосвязи, а в зале присутствовали только постпреды стран. Такой метод был оптимальным, учитывая тяжёлую эпидемиологическую обстановку, но не идеальным: так, например, Си Цзиньпин не мог ответить на критику Трампа в сторону Китая, поэтому защищаться пришлось постпреду. В этом году Генассамблея пройдёт в очном формате с участием до четырёх делегатов от каждой страны.

Ранее Генсек ООН выступил с докладом о нарушениях прав человека в Крыму.

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