Путин не планирует участие в партийной конференции «Единой России»

https://static.news.ru/photo/f88eb23e-28bd-11eb-a7b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин пока что не планирует участвовать в федеральной онлайн-конференции партии «Единая Россия». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пока я не обладаю такой информацией, не вижу этого в графике президента. С другой стороны, всё может оперативно поменяться, — сказал Песков журналистам.

В графике главы государства пока нет этого мероприятия. По словам представителя Кремля, Путин всё же может принять участие в онлайн-конференции, передаёт РИА Новости.

Юбилейный ХХ съезд партии в условиях пандемии коронавируса пройдёт в виртуальном формате. Как пояснял секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, заседание будет разбито на два этапа, проведение первого из которых запланировано до конца текущего года.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назначен президиумом генсовета «Единой России» исполняющим обязанности замсекретаря генсовета партии. На съезде ЕР его должны избрать в состав генсовета, после этого он может быть утверждён в должности замсекретаря этого партийного органа.