Путин не планирует обсуждать с Трампом цены на нефть

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Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с ценами на нефть пока не планирует контактов с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Телефонный разговор у президентов состоялся несколькими днями ранее. Тогда Путин и Трамп среди прочего обсудили и ситуацию на нефтяном рынке, передаёт РИА Новости.

Мировые цены на нефть обвалились в начале марта из-за разрыва соглашения в формате ОПЕК+, в рамках которого его участники брали на себя обязательства сократить объёмы добычи сырья. Такого обязательства нет ни у кого из них с апреля.

Тем не менее, 3 числа стоимость нефти начала расти после того, как Трамп объявил о готовности ключевых участников сделки вернуться к переговорам. Как писал NEWS.ru, видеоконференция ОПЕК+ намечена на 9 апреля.