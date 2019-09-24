https://static.news.ru/photo/415ff2f4-deb7-11e9-9f4c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие Владимира Путина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, российская сторона была представлена на другом, также высоком уровне.

Песков подчеркнул, что поездка на мероприятие главы государства не планировалась. Он напомнил, что в Нью-Йорк отправился министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что отказ в выдаче виз членам российской делегации, которая должна была принимать участие в Генассамблее ООН, это тревожная и неприемлемая ситуация. Своими действиями США нарушили международные обязательства, заявил Песков.