Путин не ожидает сложностей для России при Байдене

https://static.news.ru/photo/6a51894c-4528-11eb-a6d2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не считает, что России станет сложнее с приходом Джо Байдена к власти в США.

Таким образом он прокомментировал выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова на эту тему во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Теперь по поводу того, что меняется руководство в Штатах и нам будет труднее. Я не думаю, будет как обычно... Мы должны понимать, где нас ожидают какие-то сложности, угрозы, заранее это предвидеть и соответствующим образом выстраивать свою работу — и в экономике, и в сфере повышения нашей обороноспособности, — цитирует Путина ТАСС.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что после победы Джо Байдена на выборах президента США России стоит быть готовой к очередной агрессии, которая развернётся на постсоветском пространстве.

По его словам, команда Байдена является командой экс-главы США Барака Обамы — глобалистов, обладающих огромными финансовыми ресурсами и мощными информационными средствами, а также преуспевших «в проведении цветных революций, в захвате чужого интеллектуального потенциала и рынка».

Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президентом США. Это произошло после того, как ему были отданы все 55 голосов выборщиков от Калифорнии. Промежуточный счёт по голосам выборщиков тогда стал 302:232 в пользу Байдена. Теперь 6 января 2021 года голосование выборщиков должно быть утверждено конгрессом.

Как писал NEWS.ru, Путин заявил, что ряд идей кандидата в президенты США Джо Байдена и его команды могут дорого обойтись бюджету Соединённых Штатов.