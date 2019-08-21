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Президент Российской Федерации Владимир Путин на переговорах с лидером Финляндии Саули Ниинистё не обсуждал вопрос возвращения России в формат «Большой Восьмёрки» (G8), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы знаем настроения двух стран, теперь надо узнать, что по этому поводу думают остальные, — подчеркнул Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия считает полезными любые контакты со странами «большой семёрки» и не исключает возобновления формата G8. О возвращении России «Большую восьмёрку» заявил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Румынии Клаусом Йохааннисом, отметив, что готов поддержать Россию в этом вопросе.