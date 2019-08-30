https://static.news.ru/photo/04c8a54a-cb14-11e9-a662-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Лидеры России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко — не обсуждали во время телефонной беседы итоги визита в республику помощника президента Соединённых Штатов Америки по нацбезопасности Джона Болтона, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Нет, не обсуждали, — цитирует представителя Кремля ТАСС .

Заокеанский чиновник прибыл в Минск 29 августа 2019 года. Лукашенко в ходе общения с Болтоном заявил, что после ухудшения белорусско-американских отношений постоянно предлагал «закрыть эту нехорошую страницу» и начать всё сначала. Он отметил, что командировка политика из Вашингтона оказывает положительное влияние на его страну.

Ранее News.ru сообщал, что президент Белоруссии приступил к сбору арбузов сразу после завершения визита Болтона . Глава государства уехал из Дворца независимости, в котором проходило мероприятие, на свой приусадебный участок.