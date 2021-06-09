Путин не нашёл смысла в санкциях США против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/af7d3daa-25bf-11eb-a3d9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Для США не было никакого смысла вводить новые санкции против газопровода «Северный поток — 2», поскольку первая нитка уже достроена. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению российского президента, всё, что делалось Штатами в отношении «Северного потока — 2», было выгодно только им самим.

Всё, что делалось до сих пор, явно противоречило интересам европейской страны, Федеративной Республики [Германия], делали Штаты, потому что им так выгодно, — констатировал президент.

Владимир Путин отметил, что на последних этапах строительства газопровода уже не было никакого смысла «сопротивляться» и вводить санкции.

Потому что мы его уже достроили, первая нитка готова, — заявил российский лидер.

Однако он отметил, что хотя США «вроде как» отказались от санкций, тем не менее они могут ввести их тогда, когда посчитают нужным, игнорируя при этом интересы других участников международного общения.

Ранее власти федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания не смогли назвать точную дату подачи газа по «Северному потоку — 2». По словам представителя регионального Министерства энергетики, инфраструктуры и цифровизации, срок выдачи этих разрешений пока нельзя определить, поскольку для этого нужно установить фактическое подключение трубопровода к газотранспортной системе и сделать ряд испытаний и подготовительных работ.