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Президент РФ Владимир Путин всё ещё планирует принять участие в видеоконференции лидеров «Большой двадцатки», которая состоится 26 марта и будет посвящена борьбе с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, виртуальный саммит организован по инициативе Саудовской Аравии. Путин подключится к переговорам в одном из залов Константиновского дворца в Санкт-Петербурге.

Президент будет сидеть напротив экрана, там будет камера, и он в экране будет видеть своих коллег, — рассказал Песков.

Он также отметил, что Кремль распространит информацию о совместных заявлениях и принятых деклараций по итогам видеоконференции, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лидер обратится к россиянам в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Трансляция обращения Путина начнётся по телевидению в 15:00 мск.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет. В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К смерти заболевание привело в 18,9 тысячи случаях.