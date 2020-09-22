Le Monde: Путин не исключил, что Навальный сам принял яд «Новичок»

https://static.news.ru/photo/64c76274-fcfa-11ea-872b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном презрительно говорил об Алексее Навальном и допустил, что он мог сам принять яд.

По данным газеты Le Monde, в разговоре российский лидер назвал Навального «простым баламутом в интернете».

Издание уточняет : Путин также заявил Макрону, что оппозиционер использовал свой Фонд борьбы с коррупцией для шантажа некоторых депутатов и чиновников и совершал противоправные действия. Путин допустил, что Навальный мог сам принять яд, и заявил, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» менее сложное в изготовлении, чем принято считать.

Согласно информации издания, Путин объяснил, что расследование отравления Навального не начинают из-за того, что Германия и Франция не предоставляют результаты его анализов российским специалистам. Кроме того, глава российского государства призвал изучить версию того, что след яда «Новичок» может якобы вести в Латвию, так как там проживает один из изобретателей вещества. Как отмечает Le Monde, Макрон сразу отверг «латвийский след» и версию о попытке Навального отравить себя самостоятельно.

Телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона о ситуации с отравлением Алексея Навального состоялся 14 сентября.

Ранее в Кремле рассказали о некоторых проблемах в расследовании инцидента с Алексеем Навальным. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва пытается понять, сознательно ли Запад пытается скрыть улики по делу оппозиционера. По его словам, российские правоохранительные органы действуют в строгом соответствии с законом. Следственные действия затруднены из-за того, что ФРГ не предоставила подробной информации по делу.

20 августа Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

Международное сообщество требует расследования случившегося от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени. Он сообщил, что «почти ничего не умеет», но накануне смог «сам дышать». 19 сентября в аккаунте соцсети появилось фото Навального на лестнице. В кадре он стоит один, опираясь на перила, писал NEWS.ru.