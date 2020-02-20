https://static.news.ru/photo/df4f0d84-5369-11ea-8b20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин заявил, что новые члены правительства уже «в теме».

Многие из новых руководителей страны уже принимали участие в работе над национальными проектами и целями национального развития, заявил Путин в интервью ТАСС.

Все люди грамотные, они все в материале... Там не может быть никакого люфта и никакого времени на раскачку, — подчеркнул глава государства.

Как писал NEWS.ru ранее, во время встречи с жителями Северной столицы 19 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил, что частые разговоры о нацпроектах свидетельствуют об их плохом информационном сопровождении.